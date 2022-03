रूस से जंग के बीच यूक्रेन का दावा, पुतिन की फटकार के बाद रक्षा मंत्री को आया हार्ट अटैक, युद्ध में नाकामी से थे नाराज

यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूस जैसी ताकत के सामने यूक्रेन 31 दिन तक टिका रहेगा। इस बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। इस दावे के मुताबिक पुतिन से मीटिंग के बाद रूस के रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक आ गया है।

यूक्रेन (Ukraine) से चल रहे युद्ध का रूस पर क्या असर पड़ रहा है। इसका बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। दरअसल यूक्रेन के मंत्री एंटोन गेराशचेंको ने दावा किया है कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू (Russian defence minister Sergey Shoigu) को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के साथ तीखी नोकझोंक के बाद हार्ट अटैक आया है। पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध में रूस की स्थिति के लेकर नाराज थे। यही वजह है किअपने विशेष सैन्य अभियान की ‘विफलता’ के लिए रक्षा मंत्री को दोषी ठहराया।

