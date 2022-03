फॉस्फोरस बम से रूस यूक्रेन पर कर रहा हमला? जानें ये कैसे देता है मौत

कहा जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन के खिलाफ जंग में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर सकता है। आखिर ये है क्या और कैसे तबाही मचा सकता है?

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को नाटो शिखर सम्मेलन में कहा था कि कि रूस ने अपने देश में नागरिकों के खिलाफ सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया था। इस बयान के बाद से हर जगह चर्चा तेज हो गई कि क्या अब इस जंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रासायनिक हथियारों का सहारा ले सकते हैं? कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जो इस बात को बल देते हैं कि पूर्वी शहर क्रामाटोरस्क में जमीन पर सफेद फॉस्फोरस जल रहा है। वहीं, कुछ तस्वीरों में कीव के ऊपर भी दिखाई दिया।

Ukraine claims that Russia is using white phosphorus, know how it work (PC: Indiatimes.com)