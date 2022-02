रूस के खिलाफ यूक्रेन की गोरिल्ला वॉर की तैयारी, आम लोगों ने उठाए हथियार, देखें वीडियो

देश भर में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है और मिसाइल हमलों और सीमा संघर्ष की लहर के बाद अब यूक्रेन की जनता गोरिल्ला वार की तैयारी कर रही है।

यूक्रेन पर रूस का हमला तेज होता जा रहा है ऐसे में अब यूक्रेन की जनता ने अपने देश को बचाने के लिए खुद हथियार उठाने का निर्णय लिया है। जिस रह से कीव में रूसी सैनिकों जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे अब यूक्रेन के राष्ट्रपति की जान पर भी बन आई है। हालांकि, यूक्रेन की सेना ने अबतक हार नहीं मानी और वो लड़ रहे हैं। ऐसे में अब यूक्रेन की जनता ने भी गोरिल्ला वार लड़ने की तैयारी कर ली है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान किया था कि जो भी उक्रेनी हथियार चाहता है उसे हथियार दिया जाएगा।

Ukraine Prepares for Guerrilla War, people took arms against Russia (Picture: Reuters)