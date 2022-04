उइगर मुस्लिमों पर हो रहा अत्याचार अब आएगा दुनिया के सामने, जांच के लिए UN की टीम पहुंची चीन

UN team in China: चीनी सरकार शिनजियांग में उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है और इसकी कई रिपोर्ट्स सामने आई है। अब UN की एक टीम इसका निरीक्षण करने के लिए चीन पहुँच गई है।

Xinjiang: चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार और उन्हें प्रताड़ित करने की कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं। हालांकि, चीन हर बार इन दावों को झूठलाता रहा है। अब मानवाधिकार आयुक्त चीन आने की अनुमाती मांग रहे हैं ताकि वो निरीक्षण कर सकें लेकिन उनकी यात्रा से पहले ही संयुक्त राष्ट्र की एक टीम चीन पहुंच गई है। चीनी मीडिया के अनुसार फिलहाल इन सदस्यों को अभी ग्वांगझू में क्वारंटीन किया गया है।

UN team in China ahead of visit by human rights chief to Xinjiang (PC: The Guardian)