टेक्सास में आया इतिहास का सबसे जोरदार भूकंप, लोगों ने बनाया मजाक

टेक्सास में इतिहास का चौथा और सबसे शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप की तिव्रता 5.4 आंकी गई। इस भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की तो कोई खबर नहीं मिली, मगर इसका लोगों ने मजाक जरूर बना दिया। दरअसल, लोगों को भूकंप के झटके महसूस ही नहीं हुए।

US: 5.4 quake jolts West Texas, one of state's strongest ever