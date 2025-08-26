इस अमेरिकी ने डोनाल्ड ट्रंप को टीवी पर हिंदी में दे डाली गाली…

Trump Hindi Slur Viral: अमेरिका की एक राजनीतिक विश्लेषक ने लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) को हिंदी में गाली (Trump Hindi Slur Viral) देकर सभी को चौंका दिया। इस बयान का वीडियो वायरल हो चुका है और सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर कैरोल क्रिस्टीन फेयर (Carole Christine Fair) हाल ही में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पत्रकार मोईद पीरजादा (Moeed Pirzada) के साथ एक वीडियो इंटरव्यू में नजर आईं। इंटरव्यू के दौरान भारत, चीन और अमेरिका की रणनीतिक स्थिति पर बात हो रही थी, तभी फेयर ने ट्रंप को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ ट्रंप का दोष नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके कई अधिकारी इस क्षेत्र को नहीं समझते।" फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, डोनाल्ड ट्रंप को हिंदी में गाली दे डाली, जिसे भारत में आम तौर पर मूर्ख के अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। यह वीडियो X पर Sensei Kraken Zero के अकाउंट पर मौजूद है।