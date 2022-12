चीन के बाद अमेरिका ने भी बनाया 'नकली सूरज', दुनिया से खत्म होगा ऊर्जा संकट

चीन के बाद अमेरिका ने आर्टिफिशियल सूरज का निर्माण करने में सफलता हासिल कर ली है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा कि वह इसकी सफलता की घोषणा मंगलवार को कर सकता है। इसकी सफलता मानव की फॉसिल फ्यूल की निर्भरता को खत्म कर देगा।

US Artificial Sun: After China, America also made ‘fake sun’ in Lab, to reveal 'scientific breakthrough' amid fusion energy reports