अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन के खिलाफ मिलकर काम करने का लिया संकल्प

चीन के खिलाफ अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प के तहत ये तीनों देश मिलकर चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देंगे। इसके बाद चीन पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दवाब बढ़ेगा।

चीन की विस्तारवाद की नीति के खिलाफ भारत लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। भारत की ओर से समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में चीन की विस्तारवाद की नीति के खिलाफ बात रखी जाती है। वहीं अब चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राज्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के रक्षा मंत्रियों ने चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के सामने आपस में सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति जताई है, जिसके तहत ये तीनों देश मिलकर चीन के खिलाफ काम करेंगे।

