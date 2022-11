पाकिस्तान के मंत्री ने अमेरिका को ललकारा, कहा - 'हमें रूस से तेल खरीदने से कोई नहीं रोक सकता'

पाकिस्तान ने अमेरिका को धमकी देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि, वो रूस से तेल खरीदेगा और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। भारत का उदाहरण देते हुए पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदने की बात कही। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस खरीदने पर लगा रखे हैं प्रतिबंध।

पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने रविवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को रूसी तेल खरीदने से नहीं रोक सकता है और ऐसा जल्द ही करना संभव होगा। उन्होंने दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि मंत्रालय रूस से समान शर्तों पर तेल खरीदने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा, "हम भारत की तरह उन्हीं शर्तों में रूस से तेल खरीदेंगे और जल्द ही ऐसा होने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि सरकार इस संबंध में पाकिस्तान के पक्ष में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी।"

US can't stop Pak from purchasing Russian oil: Pakistan Finance Minister Ishaq Dar