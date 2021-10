बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ पर अमरीका ने कहा- हमारी संवेदनाएं हिंदू समुदाय के साथ, सरकार दोषियों पर कार्रवाई करे

नई दिल्ली।

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के मौके पर हिन्दुओं के घरों और पूजा स्थलों पर हमले की अमरीका ने निंदा की है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि वे दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हिन्दू मंदिरों और उनके घरों पर हमले की निंदा करते हैं।

नेड प्राइस ने ट्वीट कर कहा, हमारी संवेदना हिन्दू समुदाय के साथ है। हम प्रशासन ने आग्रह करते हैं कि पूरे मामले की ठीक से जांच की जाए। धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा बहुत अहम है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा किसी खास मजहब तक सीमित नहीं है।

इस बीच, बांग्लादेश हिंदू समुदाय के सदस्य प्राणेश हल्दर ने अमरीकी विदेश मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि बांग्लादेश के परेशान हिंदुओं को और नुकसान न पहुंचाया जाए।

We condemn the recent violent attacks on Hindu temples and businesses in Bangladesh during the Durga Puja celebrations. Our thoughts are with the Hindu community as we urge authorities to investigate fully. Freedom of religion or belief is a human right.