मिडल ईस्ट में बढ़ा तनाव: अमेरिका ने भेजा विमानवाहक पोत, ईरान बोला- हमला हुआ तो देंगे करारा जवाब

Middle East Tension: मध्य-पूर्व (मिडिल ईस्ट) में युद्ध के बादल एक बार फिर मंडराने लगे हैं। अमेरिका ने अपने शक्तिशाली परमाणु विमानवाहक पोत USS Abraham Lincoln और तीन सहायक युद्धपोतों को इस क्षेत्र में तैनात कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, इस तैनाती का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ईरान को दी गई कड़ी चेतावनी के रूप में भी देखा जा सकता है।