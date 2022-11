अमेरिका के यूनिवर्सिटी के पास एक मकान में बरामद किए गए 4 शव, जांच में जुटी पुलिस

अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के पास पुलिस ने एक मकान में चार शव बरामद किए। इन शवों की पहचान और मौत की वजहों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि परिवार को घटना की सूचना देने के बाद ही कोई भी जानकारी शेयर की जाएगी।

अमेरिका में इदाहो यूनिवर्सिटी के पास स्थित एक मकान में चार शव बरामद किए गए हैं। अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। प्रशासन की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही मॉस्को पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि यह घर यूनिवर्सिटी से एक ब्लॉक की दूरी पर स्थित है। पुलिस ने घटना की जांच के दौरान लगभग 1 घंटे तक छात्रों को बाह नहीं निकलने दिया। पुलिस इस बात को सुनिश्चित करना चाहती थी कि कहीं इस इलाके में छात्रों को कोई जान का खतरा न हो।

Four bodies recovered from a house near the University of Idaho campus