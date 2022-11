G-20 में पीएम मोदी से मिलने को उत्सुक हैं जो बाइडेन, शी जिनपिंग से भी करेंगे मुलाकात

जी-20 शिखर सम्मेलन 14 से 17 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित होगा। जी-20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भाग लेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जानकारी दी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं।

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन इस साल जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। दोनों नेता इस साल होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में साथ होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सुलिवान से पूछा गया कि क्या प्रधान मंत्री मोदी व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, 'भारत अगले वर्ष जी-20 का अध्यक्ष है, इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन निश्चित रूप से जी-20 में भागीदार बनने का इरादा रखेंगे।'

US National Security Advisor Jake Sullivan said President Biden is eager to meet PM Modi at G20 this year