चीन की धमकी से डरे बिना पहुंचीं नैंसी पेलोसी , ताइवानी जनता को दिया यह संदेश, चीन-अमरीका के बीच बढ़ेगी तनातनी!

चीन की धमकी से डरे बिना अमरीकी स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं, जिसके तुरंत बाद चीन के 21 विमानों ने ताइवान में उड़ान भरी। वहीं स्पीकर नैंसी पेलोसी के इस दौरे के बाद चीन और अमरीका के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ताइवानी जनता को संदेश देते हुए स्पीकर ने बताया कि वह ताइवान क्यों आई हैं।

चीन की लाख धमकियों के बाद भी अमरीकी स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान दौरे पर हैं। इस दौरे को लेकर चीन न केवल विरोध जता रहा है बल्कि अमरीका को आंख दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। इसी बीच नैंसी पेलोसी आज सुबह ताइवान की संसद पहुंचीं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें ताइवान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ प्रॉपिटियस क्लाउड्स विद स्पेशल ग्रैंड कॉर्डन' से सम्मानित भी किया गया।

Nancy Pelosi arrived without fear of China's threat, gave this message to the Taiwanese people, the tension between China and America will increase!