बाइडन और जिनपिंग ने बाली में जी-20 समिट के दौरान की मुलाकात, क्या अब कम हो जाएगी अमेरिका और चीन के बीच कड़वाहट?

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन पद संभालने के बाद पहली बार सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकत कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच आमने-सामने हो रही इस मुलाकात को लेकर दुनिया की नजर बनी हुई है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर तलवार लटकी हुई है।

अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया के बाली में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले अहम मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सोमवार को इंडोनेशिया के बाली में एक होटल में हाथ मिलाया। हालिया वक्त में जिस तरह से दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ी है, उसमें इन दोनों की मुलाकात काफी चौंकाने वाली मानी जा रही है। लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। बाइडन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका है जब दो महाशक्तियों के नेता आमने-सामने बैठक कर रहे हैं।

