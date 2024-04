US Presidential Elections 2024 : प्रवासी भारतीयों से मं दिर में मिली अमरीका सरकार, जैन समाज में खुशियों की बयार

नई दिल्लीPublished: Apr 25, 2024 11:51:55 am Submitted by: M I Zahir

US Presidential Elections 2024 News in Hindi : अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले (US Presidential Elections 2024) अमरीका सरकार सभी समुदायों और समाजों में पैठ बना रही है। अमरीका के विदेश विभाग (US State Department) ने प्रवासी भारतीय समुदाय (Overseas Indian Community) के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और उनके साथ रिश्ते मजबूत करने के संकेत दिए हैं। प्रवासी भारतीय समाज के शीर्ष नेता और व्हाइट हाउस के सलाहकार (White House Advisor ) अजय भुटोरिया (Ajay Bhutoria) ने सीधे वाशिंगटन

(Washington) से बताया कि विदेश विभाग के अधिकारी (State Department Official) जैन समुदाय से मिले और उनके साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने भारत और अमरीका के रिश्ते मजबूत होने की संभावना जताई है।

US Presidential Elections 2024 News in Hindi : अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले (US Presidential Elections 2024) अमरीका के विदेश विभाग के सहायक सचिव डोनाल्ड लू ,राज्य विभाग, घरेलू आउटरीच के लिए वरिष्ठ सलाहकार जेनिफर मिलर और सहायक सचिव की प्रशासनिक सहायता विशेषज्ञ मैरिसा मोरालेस ने प्रवासी भारतीयों, विशेषकर जैन समाज से कैलिफॅार्निया के जैन मं​दिर ( California Jain Temple) में मुलाकात की । अमरीका में प्रवासी भारतीय समुदाय (NRI Community in US) के नेता अजय भुटोरिया (White House Advisor Ajay Bhutoria) ने बताया कि उन्होंने अमरीका के विदेश विभाग के सहायक सचिव डोनाल्ड लू का स्वागत किया।

वीज़ा में देरी की समस्या बताई

US Presidential Elections News in Hindi : अमरीका (America) में प्रवासी भारतीय समुदाय (NRI Community in US) के नेता अजय भुटोरिया ने बताया कि इस मौके भारत (India) के आगंतुकों को वीज़ा (Visa) देने में देरी के संबंध में समुदाय की समस्या बताई गई। इससे संवाद को बढ़ावा मिलेगा और अमरीका में विदेश विभाग व जैन समुदाय के बीच मजबूत समझ पैदा होगी। इस मौके दक्षिणी कैलिफोर्निया जैन मंदिर नेतृत्व टीम में शामिल हुईं, जिसमें JAINA के पूर्व जैन अध्यक्ष महेश वाढेर ( Mahesh Vadher), जैन मंदिर के अध्यक्ष समीर शाह ( Sameer Shah), उपाध्यक्ष केतन शाह ( Kaitan shah)और कार्यकारी टीम के सदस्य शामिल थे। बाइडन के समय अमरीका-भारत संबंध सबसे मजबूत भुटोरिया ने बताया कि अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ( US President Joe Biden) और सचिव ब्लिंकन (Secretary Blinken) के समय अमरीका-भारत संबंध (US-India Relations) सबसे मजबूत हैं और इन लोगों से लोगों के संवाद से अमरीका-भारत संबंध और मजबूत होंगे और अमरीकी हितों और साझा मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारतीय अमरीकी, भारत के साथ मजबूत संबंधों की रीढ़ उन्होंने बताया कि सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच संबंधों (US-India Relations) को मजबूत करने में भारतीय अमरीकियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय अमरीकी भारत के साथ हमारे मजबूत संबंधों की रीढ़ हैं लू का कहना था कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में जैन समुदाय के साथ जुड़ना और उनके बारे में जानना अद्भुत था। वहीं दक्षिणी कैलिफोर्निया व लॉस एंजिल्स क्षेत्र में जैन समुदाय के व्यापक महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। जैन दर्शन के बारे में बताया उन्होंने बताया कि JAINA के अध्यक्ष समीर शाह, महेश वाढेर और मंदिर की कार्यकारी टीम ने जैन धर्म, इसकी भोजन प्रथाओं, अहिंसा के दर्शन, भगवान महावीर के शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश, उपवास परंपराओं के जैन तरीके और जैन दर्शन के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। अमरीकी विदेश विभाग के अधिकारियों को ब​ताया गया कि जैना और जैन मंदिर की ओर से लॉस एंजिल्स और अमरीका के अन्य हिस्सों और भारत और नाइजीरिया जैसे स्थानों में स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए सामुदायिक आउटरीच और परोपकार कार्य किया जाता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया का जैन मंदिर प्रवासी भारतीयों की टीम ने उन्हें बताया कि दक्षिणी कैलिफोर्निया का जैन मंदिर क्षेत्र में जैन समुदाय के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह मंदिर करुणा, अहिंसा और निस्वार्थता के जैन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध, मंदिर पूजा, शिक्षा और सामुदायिक सेवा के लिए स्थान प्रदान करता है। अणुव्रत डिजिटल डेटॉक्स

अजय भुटोरिया ने जैन तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य महाश्रमण की ओर से शुरू किए गए अणुव्रत डिजिटल डेटॉक्स

(Anuvrat Digital Detox ) कार्यक्रम पर प्रकाश डाला, जिसमें मानवीय रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए कार्यक्रम के लाभों पर जोर दिया गया है। उन्होंने सहायक सचिव लू से मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को आवश्यक समर्थन देने के लिए राज्य विभाग की पहल में डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम को एकीकृत करने पर विचार करने का भी आग्रह किया। विदेश विभाग की टीम की सराहना अमरीका (America) में प्रवासी भारतीय समुदाय (NRI Community in US) के नेता अजय भुटोरिया ने जैन मंदिर में विदेश विभाग की टीम की यात्रा के लिए सराहना व्यक्त की, शांति, अहिंसा और करुणा को बढ़ावा देने के लिए भगवान महावीर के संदेश के महत्व पर प्रकाश डाला।

