अमेरिका का यू-टर्न, रूस से तेल खरीदने पर भारत को धमकी देने से किया इनकार

रूस से भारत तेल खरीद सकता है और ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है , ये बातें अमेरिका ने कही हैं। इसके साथ ही भारत को चेतावनी देने से भी इनकार किया है!

व्हाइट हाउस ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर अन्य देशों पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है जो रूस से तेल आयात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह प्रत्येक देश का निर्णय है कि वह रूसी तेल का आयात करने जा रहा है या नहीं।इससे पहले खबरें सामने आई थीं कि अमेरिका के उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) दलीप सिंह ने भारत को रूस से तेल न खरीदने की चेतावनी दी थी।

US refuses to warn India on oil purchase from Russia