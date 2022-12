अमेरिका ने बास्केटबॉल स्टॉर के लिए मौत के सौदागर को किया रिहा

Submitted by:

रूस ने कैदी एक्चेंज में अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रिनर के बदले राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ रूसी हथियार डीलर विक्टर बाउट की अदला बदली की है। ब्रिटनी दो बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। उनकी गिरफ्तारी रूस में नशीला पदार्थ लेकर जाने पर हुई थी।

US-Russia Prisoner Swap On Airport Tarmac, Russian arms dealer exchanged for US basketball star Brittney Griner