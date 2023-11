अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिले इज़रायल के वरिष्ठ नेताओं से, युद्ध में निर्दोष फिलिस्तीनियों के बचाव पर ध्यान देने पर दिया जोर

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Nov 04, 2023 10:57:15 am

Israel-Hamas War: इज़रायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर इज़रायल पहुंचे और वरिष्ठ इज़रायली नेताओं से मिले।

US Secretary of State Antony Blinken in Israel