अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि आएंगे भारत

New Delhi

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 01, 2022 10:59:31 am

अफगानिस्तान में बढ़ते मानवीय और आर्थिक संकट को लेकर अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट भारत आ रहे हैं। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने तालिबान से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए आग्रह किया है।

US special representative for Afghanistan to visit India