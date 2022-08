Al-Zawahiri को ढेर करने के लिए अमरीका ने किया हेलफायर आर9एक्स हथियार का इस्तेमाल, जानिए निंजा मिसाइल की खासियत

अमरीका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के जरिए अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी को मारकर 9/11 हमले का बदला पूरा कर लिया है। अल कायदा के प्रमुख को हेलफायर आरएक्स 9 मिसाइल के जरिए मार गिराया गया। ये एक वॉरहेड-लेस मिसाइल है, जो छोटे से छोटे टारगेट पर भी सटीकता से हमला करता है।

Published: August 02, 2022 11:49:43 am

अल कायदा चीफ अल-जवाहिरी की मौत की अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें न ही किसी विस्फोट के निशान मिले हैं और न ही किसी खून-खराबे के। बावजूद अमरीका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने इस मिशन को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अमरीका ने ड्रोन हमले के लिए अपनी खतरनाक हेलफायर आर9एक्स मिसाइल ( Hellfire R9x Missile) का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसमें बारूद कम लेकिन ब्लेड्स और धारदार धातुओं का उपयोग ज्यादा किया जाता है। इसे वॉरडेड-लेस मिसाइल भी कहते हैं जो छोटे से छोटे टारगेट पर भी सटीकता से हमला करता है।

