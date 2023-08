वैगनर आर्मी के चीफ प्रिगोझिन की हत्या के पीछे हो सकता है पुतिन का हाथ, सामने आया चौंका देने वाला वीडियो

Submitted by:

जयपुरPublished: Aug 24, 2023 11:04:39 am

Is Vladimir Putin Behind Yevgeny Prigozhin's Murder?: देर रात रूस में एक प्राइवेट प्लेन के क्रैश होने का मामला सामने आया है। प्लेन में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें वैगनर आर्मी का चीफ येवगेनी प्रिगोझिन भी शामिल था। ऐसे में अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिलाफ बगावत करने वाले प्रिगोझिन की हत्या करवाई है? इस सवाल से जुड़ा एक चौंका देने वाला वीडियो भी सामने आया है।

Putin could be behind Prigozhin's murder