नेप्च्यून क्रूज मिसाइल क्या है ? जिसने रूसी युद्धपोत को कर दिया तबाह

Neptune cruise missile: यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के सबसे बड़े युद्धपोत मॉस्कोवा को तबाह कर दिया है। इसपर नेप्च्यून नामक दो एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों से हमला कर तबाह किया है। रूस ने इन दावों को खारिज कर दिया है।

यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार 50 वें दिन भी जारी है और ये कब खत्म होगी इसपर अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। इस जंग के बीच गुरुवार को यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी युद्धपोत को ब्लैक सी में नेप्च्यून क्रूज मिसाइल से तबाह कर दिया है। दूसरी ओर, रूस ने यूक्रेनी दावों के विपरीत, कहा कि काला सागर में रूसी युद्धपोत एक बड़े विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गया है। युद्धपोत में तैनात सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस खबर के सैम आने के बाद से सभी के जहन में यही सवाल है कि आखिर नेप्च्यून क्रूज मिसाइल है क्या जिसे लेकर यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के सबसे बड़े युद्धपोत को तबाह कर दिया?

