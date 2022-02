क्या है SWIFT, रूस अगर इस नेटवर्क से हुआ बाहर तो क्या होगा असर?

यूक्रेन पर हमले के कारण रूस को आए दिन पश्चिम देश और अमेरिका नए प्रतिबंधों के साथ घेर रहे हैं। अब रूस को स्विफ्ट के नेटवर्क से बाहर करने की धमकी दी जा रही है। आखिर ये swift है क्या? यदि रूस इससे बाहर हुआ तो क्या पड़ेगा असर?

February 27, 2022

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका (US) समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस पर अभी तक जो प्रतिबंध कई देशों ने लगाए हैं, उनके मुताबिक रूस को बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच रूस के लिए एक और समस्या खड़ी हो सकती है, जिसका नाम है Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). SWIFT के जरिए भी रूस को प्रतिबंधित किए जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि, इस तरह का प्रतिबंध लगाने से पहले तमाम देशों को अपने हितों के बारे में भी सोचना होगा। अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय संघ ने रविवार को मास्को के खिलाफ और प्रतिबंधात्मक उपायों की घोषणा की, जिसमें स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से चयनित रूसी बैंकों को हटाना शामिल है।

SWIFT एक वैश्विक बैंकिंग प्रणाली है और इससे पहले भी रूस को इससे प्रतिबंधित करने की धमकी दी जा चुकी है। यहां तक कि साल 2014 में जब रूस ने क्रिमिया पर कब्जा किया था तो अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट से अलग करने की मुहिम शुरू की थी। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में समझिए कि आखिर SWIFT क्या है।



क्या है SWIFT?



Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ग्लोबल बैंकिंग सर्विसेज के जीमेल के तौर पर कार्य करने वाला एक सिस्टम है, जिसकी स्थापना साल 1973 में की गई थी। इसका फायदा ये हुआ था कि तमाम देशों की टेलेक्स प्रणाली पर निर्भरता लगभग खत्म हो गई थी। इसका उपयोग टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए किया जाता था और अब स्विफ्ट 200 से ज्यादा देशों में 11 हजार से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मल्टी नेशनल कंपनियों के बीच मैसेज के तौर पर सुरक्षित संचार प्रदान करता है।



स्विफ्ट की विशेषता इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसके जरिए एक दिन में औसतन 4 करोड़ मैसेज भेजे जा सकते हैं और खास बात ये है कि इनमें बैंकिंग ईकोसिस्टम से जुड़े विवरण भी शामिल हैं। स्विफ्ट एक सदस्य-स्वामित्व वाली सहकारी समिति है, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में स्थित है।

SWIFT की भूमिका कितनी अहम?



स्विफ्ट एक वैश्विक बैंकिंग प्रणाली है, जिसके बारे हम पहले ही बता चुके हैं। जब 2012 में कुछ ईरानी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था तब ईरान का तेल निर्यात एक दिन में 3 मिलियन बैरल से अधिक गिर गया था। इतना ही नहीं, जब 2014 में रूस को स्विफ्ट से बाहर करने की चेतावनी दी गई थी तो उस समय रूस के वित्त मंत्री ने देश की जीडीपी में गिरावट की चेतावनी दी थी।

स्विफ्ट प्रतिबंध रूस को कैसे प्रभावित कर सकता है?



यूक्रेन पर हमले के कारण यदि रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता है तो इसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ सकता है। स्विफ्ट के बाहर होने पर रूस में घरेलू और विदेशी स्तर पर पैसों का लेन-देन लगभग असंभव हो जाएगा। इससे रूस के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर रूस की कंपनियों और उसकी अर्थव्यवस्था को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि, ऐसा नहीं है कि इसका सीधा नुकसान सिर्फ रूस को ही होगा, बल्कि कई अन्य देश भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि कई देशों को रूस से गैस, तेल और विभिन्न धातु प्राप्त होती हैं, जिन पर विराम लग जाएगा। यूक्रेन पर हमले के कारण यदि रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता है तो इसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ सकता है। स्विफ्ट के बाहर होने पर रूस में घरेलू और विदेशी स्तर पर पैसों का लेन-देन लगभग असंभव हो जाएगा। इससे रूस के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर रूस की कंपनियों और उसकी अर्थव्यवस्था को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि, ऐसा नहीं है कि इसका सीधा नुकसान सिर्फ रूस को ही होगा, बल्कि कई अन्य देश भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि कई देशों को रूस से गैस, तेल और विभिन्न धातु प्राप्त होती हैं, जिन पर विराम लग जाएगा।

अन्य देशों पर भी पड़ेगा असर



अगर रूस को स्विफ्ट से प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो इसका नुकसान रूस को तो काफी होगा ही, साथ ही साथ अमेरिका और जर्मनी भी इसकी चपेट में आएंगे और इन बड़े देशों को भी सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसके पीछे का कारण ये है कि उनके बैंक, रूस के बैंक से संपर्क करने के लिए स्विफ्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यूरोपीय देश तेल और गैस के लिए रूस पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं और अगर रूस को स्विफ्ट से बैन किया जाता है तो इसका नुकसान उन्हें भी होगा। ऐसे में यूरोपीय देश रूस के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो यूरोपीय संघ की करीब 40 फीसदी गैस की जरूरत को रूस पूरा करता है। इसी का फायदा रूस के राजनेता उठा रहे हैं और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि पैसों के लेन-देने के बिना गैस और तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी।



