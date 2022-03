किस देश को मिला दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क का तमगा,यूएन रिपोर्ट में जानिए क्या है भारत की रैंक

हर कोई चाहता है उसका देश एक खुशहाल देश हो। इसी को देखते हुए हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक सालाना रिपोर्ट जारी की जाती है। इस World Happiness Index में दुनियाभर के तमाम देशों को शामिल किया जाता है और उनकी खुशहाली के आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है। इस वर्ष की यूएन रिपोर्ट भी आ गई है।

संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी सालाना रिपोर्ट ( UN World Happiness Index) जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में लगातार पांचवी बार एक ही देश नंबर 1 की पोजिशन पर बना हुआ है। खास बात यह है कि इस सूची में भारत की रैंक में भी सुधार हुआ है। यानि भारत में खुशहाली पहले के मुकाबले बढ़ी है। खास बात यह है कि इस सूची में सबसे नीचे जो देश है वो है अफगानिस्तान। तालिबानी हुकूमत से जूझ रहा ये देश सबसे कम खुशहाल देश बन गया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र (United Nation) की ओर से पिछले 10 साल से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाई जा रही है। यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए लोगों की खुशी के आकलन किया जाता है। नवीनतम सूची यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले पूरी हो गई थी।

Which Is The Happiest Country In The World 2022 know India's Rank In UN Report