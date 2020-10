Quad : ‘क्वाड’ गठबंधन से क्यों डर गया ड्रैगन

-क्वाड में अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं (The Quad consists of USA, Japan, Australia and India)

-मालाबार युद्धाभ्यास में 13 वर्ष बाद शामिल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया (Australia joining Malabar maneuvers after 13 years)