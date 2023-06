सात बार अमरीका जा चुके PM मोदी, फिर यह पहली 'ऑफिशियल स्टेट विजिट' कैसे? क्या है इसमें खास, सिर्फ पॉइंट्स में समझिए

नई दिल्लीPublished: Jun 21, 2023 10:27:46 pm Submitted by: Giriraj Sharma

PM Modi First State Visit to US: पीएम मोदी 3 दिन के अमरीका दौरे पर गए हैं। बीते 9 वर्षों में मोदी बतौर प्रधानमंत्री 7 बार अमरीका जा चुके हैं। लेकिन इसे पहली 'ऑफिशियल स्टेट विजिट' कहा जा रहा है। आइए समझते हैं, सिर्फ पॉइंट्स में -