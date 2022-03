चार दिनों में युद्ध को खत्म करने वाला रूस 20 दिनों में भी क्यों यूक्रेन को नहीं हरा पा रहा

रूस और यूक्रेन की जंग लगातार 20 वें दिन भी जारी है लेकिन ये जंग आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि जिस जंग को रूस 4 दिनों में खत्म करने के दावे कर रहा था वो 20 दिन के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है।

रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार 19 वें दिन भी जारी है। जिस रूस ने दावा किया था कि वो चार दिनों में युद्ध खत्म करदेगा लेकिन जंग 19 वें दिन में पहुँच चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि रूस की रणनीति इस तरह से फेल साबित हुई? ऐसे क्या कारण हैं कि ये युद्ध न रूस जीत पा रहा है और यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा है। इसका जवाब है यूक्रेन का आत्मविश्वास और उसकी जनता का भी मैदान में खुद जाना।

Why Russia couldn't defeat Ukraine even in 20 days while claim was 4 days