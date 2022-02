रूस में कोरोना टेस्ट कराने से डर रहे बड़े नेता, वजह आपको हैरान कर देगी

रूस में एक बैठक के दौरान फ़्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर ने कोविड टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। रूस में कोरोना टेस्ट न करवाने के पीछे के कारण को लेकर हर जगह चर्चा है कि आखिर क्यों वैश्विक नेता रूस में किसी भी तरह के कोविड टेस्ट से बच रहे हैं? जानेंगे इस रिपोर्ट में विस्तार से...

ज्ञान अगर शक्ति है तो DNA सैम्पल एक ऐसा हथियार है जो किसी के राज भी खोल सकता है। यही एक बड़ा कारण है कि दुनिया के बड़े नेता मॉस्को में राजनयिक बातचीत पर जाने पर कोविड टेस्ट कराने से इनकार कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट न कराने की वजह से जब फ़्रांस राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चर्चा के दौरान एक लंबी टेबल देखने को मिली। इमैनुएल मैक्रों के साथ राजनयिक बातचीत के लिए पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स ने भी कोविड टेस्ट रूस में कराने से मना कर दिया था। दरअसल, फ़्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स को ये डर था कि कोविड सैम्पल से उनका DNA सैम्पल न हासिल कर ले।

Why these world leaders refuse to take COVID tests in Russia? (PC: NDTV)