Sudan Violence: 400 लोगों की मौत, हजारों बेघर; सूडान में क्यों भड़की है हिंसा? महिलाओं के लिए UNO ने जताई चिंता

Sudan Violence: अफ्रीकी देश सूडान में भड़की हिंसा में अभी तक 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस हिंसा के कारण हजारों लोग बेघर हो गए। राजधानी खार्तूम सहित कई शहरों में जान-माल को भारी नुकसान हुआ है। करीब एक सप्ताह से जारी सूडान हिंसा की वजह क्या है? इसका समाधान कैसे होगा? आईए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में।

Why violence has broken out in Sudan, UN Women urges action against sexual violence