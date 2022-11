तूफान के कारण दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बिजली गुल, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं

दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में खराब मौसम के कारण लोगों को बिना बिजली के घरों में रहना पड़ रहा है। बिजली न होने से जहां आम जनता परेशान हैं, वहीं व्यापारियों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने के कारण स्टोर में रखे डेयरी और मांस उत्पादों को फेंकना पड़ रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया (एसए) में तेज आंधी तूफान के कारण हजारों लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में शनिवार को सौ किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ 4,23,00 से अधिक बिजली के झटके दर्ज किए गए थे। एसए पावर नेटवर्क्स के अनुसार, रविवार दोपहर तक लगभग 76,000 घरों में लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। कुछ इलाकों में सोमवार तक बिजली सेवा के बहाल होने तक उन्हें इंतजार करने की सलाह दी गई है। कुछ क्षेत्रों में मंगलवार तक बिजली बलाह नहीं होने की भी सूचना मिली है।

Wild storm leaves tens of thousands of South Australian properties without power