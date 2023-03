3 साल बाद बीजिंग में हुई भारत और चीन के बीच WMCC की बैठक, LAC पर शांति बहाली पर हुई चर्चा

तीन साल बाद भारत और चीन के बीच परामर्श एवं समन्वय प्रणाली (WMCC) की बैठक हुई, जिसमें LAC में शांति बहाली और द्विपक्षीय संबंध सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

WMCC meeting between India and China held in Beijing after 3 years