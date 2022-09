अगले साल दुनियाभर में आएगी मंदी! विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी करते हुए दी चेतावनी

विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी करते हुए दुनियाभर की इकोनॉमी को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। विश्व बैंक ने कहा है कि दुनिया भर में बढ़ती ब्याज दरें चिंता की वजह बनती जा रही हैं। वहीं वैश्विक ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है, जिसमें लगातार गिरावट आने की उम्मीद है।

विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो साल 2023 में दुनियाभर की इकोनॉमी मंदी की चपेट में आ सकती है। विश्व बैंक ने हालात को सुधारने की लिए महंगाई को कम करने और उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के माध्यम से विश्व बैंक ने कहा है कि दुनियाभर में आने वाली मंदी के संकेत अभी से दिखाई देने लगे हैं। इसके साथ ही विश्व बैंक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी दुनियाभर की अर्थव्यवस्था साल 1970 की मंदी की रिकवरी के बाद अब तेजी से मंदी की ओर जा रही है।

World recession will come next year! World Bank issued a report and warned