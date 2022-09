दुबई में बनने जा रहा है दुनिया का पहला Moon Resort, जानिए क्या होगी खासियत और कीमत

दुबई में दुनिया का पहला पहला Moon Resort बनने जा रहा है, जो एकदम चद्रंमा की शेप में बनेगा। इसकी सरफेस भी पूरी तरह पूरी तरह से मून की तरह ही बनाई जाएगी, जिसकी कुल ऊंचाई 735 फीट होगी। आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या सुविधाएं व इसे बनाने में कितना खर्च आएगा।

दुबई विलासिता, खूबसूरत व गगनचुंबी इमारतों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसके पास दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान होटल 'बुर्ज अल अरब' है। गगनचुंबी 829.8 मीटर ऊंचाई वाला 'बुर्ज खलीफा' है, जिसे देखने के लिए दुनियाभर से लोग दुबई जाते हैं। वही दुबई अब दुनिया का पहला पहला मून रिसॉर्ट (Moon Resort) बनाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कनाडा की एक आर्किटेक्चरल कंपनी मून वर्ल्ड रिसॉर्ट्स (MWR) ने मेहमानों को जमीन पर किफायती अंतरिक्ष पर्यटन की पेशकश करने के लिए रिसॉर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें लोग धरती पर ही चांद में होने का एहसास कर सकेंगे।

