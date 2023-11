दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे महंगे शहरों की लिस्ट आई सामने, देखें भारत का कोई शहर इसमें शामिल है या नहीं

नई दिल्लीPublished: Nov 30, 2023 03:32:38 pm Submitted by: Tanay Mishra

World's Most Expensive Cities To Live In 2023: 2023 में रहने के लिए दुनिया के 10 सबसे महंगे शहरों की लिस्ट सामने आ गई है। आइए नज़र डालते हैं कि इस लिस्ट में कोई भारतीय शहर है या नहीं।

World's most expensive cities to live in 2023