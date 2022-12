दुनिया के सबसे फेमस YouTuber मिस्टर बीस्ट ने किया सवाल- क्या मैं ट्विटर का CEO बन सकता हूं, जाने क्या बोले एलन मस्क

हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर पर पोल शुरू किया था कि क्या उन्हें ट्विटर के सीईओ पद से हट जाना चाहिए। इस पोल के नतीजे एलन मस्क के पक्ष में नहीं आया था। इसके बाद उन्होंने घोषणा कि थी कि वह एक अच्छे सीईओ की तलाश कर रहे हैं। वहीं अब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जिमी 'मिस्टर बीस्ट' डोनाल्डसन ने भी इस पद को लेकर दिलचस्पी दिखाई है।

World's most popular YouTuber Mr beast asks if he can be Twitter CEO, Elon Musk responds