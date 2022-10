लगातार तीसरी बार शी जिनपिंग चुने गए चीन के राष्ट्रपति, 30 साल पुराना नियम टूटा

New Delhi

अ + अ - नई दिल्लीPublished: Oct 23, 2022 11:29:40 am

शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं,जिसके बाद उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के 7 मेंबर्स का ऐलान कर दिया है। वहीं ली कियान्ग को चीन का नया प्रधानमंत्री बनाया है। इसके साथ ही चीन में शी जिनपिंग सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं।

Xi Jinping secures historic third term Now, China's most powerful leader