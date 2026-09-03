3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Missile Attack: ईरान समर्थित हूतियों ने यमन पर एक साथ दाग दीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2 बड़े शहरों में मची अफरा-तफरी

Yemen Houthi attack: यमन में हूती विद्रोहियों ने ताइज और हुदैदा पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं हैं। सरकार ने मारीब और अल बयदा में जवाबी कार्रवाई का दावा किया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 03, 2026

Houthi Attacks Al-Makha Port

हमले को लेकर इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो सोर्स:@ddfmarketing1)

Houthi ballistic missiles: यमन में हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर सरकार नियंत्रित इलाकों पर हमला बोल दिया।

यमन की सेना ने दावा किया है कि हूतियों ने ताइज और हुदैदा प्रांतों की तरफ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं हैं। यह हमला उन इलाकों में हुआ, जहां आम लोग पहले से ही युद्ध की मार झेल रहे हैं।

ताइज और हुदैदा पर निशाना

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार के सैन्य मीडिया सेंटर ने इस हमले की जानकारी दी। सेंटर ने बताया कि मिसाइलें इन दोनों प्रांतों को निशाना बनाकर छोड़ी गईं।

फिलहाल नुकसान या हताहतों के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है क्योंकि ऐसे हमले अचानक होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था पहले से कमजोर है।

क्यों ताइज को निशाना बनाते हैं हूती?

ताइज लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहा है। हुदैदा बंदरगाह वाला इलाका होने के कारण सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। हूती इन जगहों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो पिछले कुछ समय में उनकी आम रणनीति बन चुकी है।

सरकार ने जारी किया वीडियो

हमले की खबर के साथ ही सरकारी पक्ष ने अपनी कार्रवाई के वीडियो भी जारी किए। सैन्य मीडिया सेंटर ने एक्स पर छह वीडियो डाले। इन वीडियो में मारीब और अल बयदा गवर्नरेट में हूती लड़ाकों और ठिकानों पर किए गए हमलों का दावा किया गया है। वीडियो में गोलीबारी और धमाकों के दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन इनमें सटीक तारीख या समय का जिक्र नहीं है।

मारीब तेल भंडार वाला क्षेत्र

मारीब तेल भंडार वाला क्षेत्र है और अल बयदा भी संवेदनशील माना जाता है। सरकार का कहना है कि वे हूती ठिकानों को कमजोर करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं।

यमन में गृहयुद्ध सालों से चल रहा है। एक तरफ हूती विद्रोही हैं तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन वाली सरकार। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमले करते रहते हैं। हूतियों को ईरान का खुला सपोर्ट है। अमेरिका-इजराइल के साथ ईरान का युद्ध शुरू होने के बाद हूतियों ने कई हमले किए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 08:54 am

Published on:

03 Sept 2026 08:54 am

Hindi News / World / Missile Attack: ईरान समर्थित हूतियों ने यमन पर एक साथ दाग दीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2 बड़े शहरों में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

North Korea: युद्ध के लिए किम जोंग उन ने बनाया नया प्रावधान, अपनी पार्टी से दादा-पिता का जिक्र भी हटाया

kim jong un
विदेश

अपनों का शव नहीं मिला तो कुश घास से बनाया शरीर, चिता पर किया अंतिम संस्कार, जानिए क्या है ‘पुत्तल दाह’ परंपरा

kush grass effigy funeral, garud puran antim sanskar
विदेश

Iran-Kuwait Conflict: कुवैत पर ईरान का मिसाइल-ड्रोन हमला, एयर डिफेंस ने संभाला मोर्चा

iran target us army site in kuwait.
विदेश

Nepal Flood Death Toll: नेपाल बाढ़ का बड़ा अपडेट! मौतों ने छुआ 1,250 का आंकड़ा, 4 हजार से ज्यादा लोगों का अभी तक नहीं मिला सुराग

Nepal Flood Death Toll
विदेश

Strait of Hormuz Crisis: ईरान ने 11 और जहाजों को किया ब्लैकलिस्ट, बढ़ा समुद्री तनाव

Iran blacklists 11 ships.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.