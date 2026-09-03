Missile Attack: ईरान समर्थित हूतियों ने यमन पर एक साथ दाग दीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2 बड़े शहरों में मची अफरा-तफरी

हमले की खबर के साथ ही सरकारी पक्ष ने अपनी कार्रवाई के वीडियो भी जारी किए। सैन्य मीडिया सेंटर ने एक्स पर छह वीडियो डाले। इन वीडियो में मारीब और अल बयदा गवर्नरेट में हूती लड़ाकों और ठिकानों पर किए गए हमलों का दावा किया गया है। वीडियो में गोलीबारी और धमाकों के दृश्य दिख रहे हैं, लेकिन इनमें सटीक तारीख या समय का जिक्र नहीं है।