Zaporizhzhia न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा में चूक से मच सकती है तबाही, जानें रेडिएशन इंसानों के लिए कितना खतरनाक

यूक्रेन में Zaporizhzhia Nuclear Power Plant के पास रूसी गोलाबारी की खबरों से दुनियाभर के देशों में चिंता बढ़ गई है। इस प्लांट की सुरक्षा में चूक तबाह ला सकती है और लाखों लोगों को झटके में खत्म कर सकती है। इस रिपोर्ट में विस्तार से समझिए कैसे...

रूस और यूक्रेन के बीच जंग भयावह होती जा रही है। इस बीच खबर आ रही है कि यूक्रेन का Zaporizhzhia न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया से कट गया है। ये पावर प्लांट मोबाईल नेटवर्क और इंटरनेट से कट गया है और स्टाफ की आवाजाही पर भी सख्ती कर दी गई है। इसका अर्थ है कि अब यहाँ न कोई आ सकता है और न ही कोई जा सकता है। रूस ने इस पावर प्लांट पर कई तरह की पाबंदी लगा दी है। रूस का कहना है कि वो खुद ये चाहता है कि Zaporizhzhia न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित रहे क्योंकि यहाँ कई विद्रोही संगठन ऐसे हैं जो इसपर हमला कर सकते हैं। इस प्लांट में रेडीऐशन का खतरा भी बना हुआ है जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। रक्षा विशेषज्ञों को इस aporizhzhia न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा में जरा सी भी चूक होती है ये बड़ी तबाही ला सकती है। इस पावर प्लांट की सुरक्षा में चूक के कारण यदि रिएक्टर में ब्लास्ट होता है तो इसका प्रभाव 10 गुना अधिक होगा।





Zaporizhzhia Nuclear Power Plant: All you need to know about the risk