भारतीय रेसलर Veer Mahaan का WWE करियर अधर में लटका, अगले इवेंट से भी होंगे बाहर!

Money In The Bank WWE का बड़ा इवेंट होता है। इसमें लैडर मैच भी होता है। इस मुकाबले में अगर वीर महान शामिल नहीं होंगे या उनका कोई मैच नहीं होगा तो फिर भविष्य अधर में लटक जाएगा। अभी के हिसाब से लग रहा है कि वो Money In The Bank इवेंट में नजर नहीं आएंगे। कुछ ऐसा ही हाल रोमन रेंस का भी है लेकिन वो बड़े सुपरस्टार हैं। रेंस के पास दोनों बड़ी चैंपियनशिप मौजूद है। वीर महान को अभी पुश की जरूरत है। अगर उन्हें अच्छे से बिल्डअप नहीं किया गया तो फिर करियर खत्म भी हो सकता है। WWE के पास अभी वीर महान के लिए कोई बड़ा प्लान मौजूद नहीं है।