WWE के दानव Omos की Money in the bank 2022 में हुई हालत खराब, 7 रेसलरों ने मिलकर मारा

WWE Money in the bank 2022 शनिवार को संपन्न हुआ। WWE का यह पेपर ब्यू इवेंट काफी ज्यादा शानदार रहा। मैन WWE Money in the bank के मैच में WWE के दानव Omos की हालत अन्य रेसलरों ने खराब कर दी।

नई दिल्ली Updated: July 03, 2022 04:01:06 pm

WWE Money in the bank 2022: WWE मनी इन द बैंक 2022 (Money in the bank 2022) काफी ज्यादा शानदार रहा। WWE का यह पेपर ब्यू इवेंट (PPV) काफी ज्यादा रोमांचक रहा। मैन WWE Money in the bank मैच में दानव Omos की अन्य रेसलर्स ने हालात खराब कर दी। इस बड़े इवेंट में दर्शको को काफी ज्यादा मजा आया। साथ ही कई बड़े-बड़े मैचों में उम्मीद मुताबिक WWE रेसलर्स ने प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर WWE Money in the bank 2022 हिट रहा

Money in the Bank 2022 (Photo Credit- WWE)

