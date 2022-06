WWE Money in the Bank के लिए 7 फुट लंबे दानव Omos ने किया क्वालीफाई, WWE रिंग में आएगी तबाही

WWE में इस हफ़्ते हुई मंडे नाइट रॉ (Monday Night Raw) का एपिसोड काफी ज्यादा शानदार रहा। एपिसोड में ओमोस ने रैंडी ऑर्टन के दोस्त रिडल के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है

नई दिल्ली Updated: June 21, 2022 04:55:31 pm

WWE Monday Night Raw 20 June: डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) के इस हफ़्ते हुए मंडे नाइट रॉ (Monday Night Raw) का एपिसोड काफी ज्यादा शानदार रहा। इस एपिसोड में दर्शकों को कई बड़े और बेहतरीन मैच देखने को मिले। साथ ही इस Raw सेगमेंट में आने वाले पेपरब्यू इवेंट (PPV) मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2022) के लिए बिल्डअप देखने को मिला। इसके अलावा Money in the bank 2022 के लिए कुछ क्वालिफिकेशन मैच भी हुए।

Photo Credit - WWE

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें