WWE: Roman Reigns ने तोड़ा Brock Lesnar का यह बड़ा रिकॉर्ड, दूर-दूर तक नहीं कोई और दिग्गज

Run of a Lifetime. pic.twitter.com/0CxLF8xVlX

कौन करेगा चैलेंगे -

रोमन ने लंबे समय से चैंपियनशिप डिफेंड नहीं की है। रिपोर्ट्स के अनुसार रोमन रेंस इस साल होने वाले Hell in a Cell में भी दिखाई नहीं देंगे, जिसका मतलब साफ है कि उनका पहला टाइटल डिफेंस Money in the Bank में ही होगा।