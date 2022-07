Summerslam 2022: जानिए कब और कहाँ WWE के इस बड़े इवेंट को भारत में लाइव देख सकते हैं

यह भी पढ़ें

जैसा कि हम ने बताया कि यह इवेंट अमेरिका में 30 जुलाई को स्ट्रीम होगा। भारत में यह इवेंट 31 जुलाई को दिखाया जाएगा, इसे आप सोनी नेटवर्क पर देख सकते हैं। यह शो 31 जुलाई को सुबह 5:30 बजे सोनी टेन वन पर दिखाया जाएगा। अगर आप इस शो को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इसे सुबह 5:30 बजे से सोने टेन 3 पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप सोनी लिव एप पर, WWE का सब्सक्रिप्शन लेकर भी इस इवेंट को ऑनलाइन कभी भी स्ट्रीम कर सकते हैं।1- रोमन रेंस (चैंपियन) vs ब्रॉक लैसनर (WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच)2- लिव मॉर्गन (चैंपियन) vs रोंडा राउजी (SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)3- बॉबी लैश्ले (चैंपियन) vs थ्योरी (यूएस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)4- द उसोज (चैंपियन) vs द स्ट्रीट प्रॉफिट्स (WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच, जैफ जैरेट स्पेशल गेस्ट रेफरी)5- बियांका ब्लेयर (चैंपियन) vs बैकी लिंच (Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)6- हैप्पी कॉर्बिन vs पैट मैकेफी (सिंगल्स मैच)7- लोगन पॉल vs द मिज (सिंगल्स मैच)8- मिस्टीरियो फैमिली vs जजमेंट डे