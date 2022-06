WWE के बड़े इवेंट Hell in a Cell 2022 में नहीं दिखेगा दिग्गजों का जलवा

WWE के बड़े इवेंट Hell in a Cell 2022 में नहीं दिखेगा दिग्गजों का जलवा

डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रविवार को होने वाले बड़े इवेंट हैल इन ए सैल 2022 (Hell in a Cell 2022) में दो दिग्गजों का एक भी मैच प्लान नहीं किया है। अब रेसलिंग के दीवानों को इन दो दिग्गजों की कमी इस बड़े इवेंट में जरूर खलेगी

WWE Hell in a Cell 2022: गौरतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई (WWE) का एक बड़ा इवेंट, इस रविवार को होने जा रहा है। 5 जून को हैल इन ए सैल 2022 (Hell in a Cell 2022) का आयोजन कराया जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इसे बड़े इवेंट में रेसलिंग प्रेमियों को दो दिग्गजों की कमी जरूर खलेगी। बता दें कि WWE ने रोमन रेंस (Roman reigns) और वीर महान (Veer Mahan) का एक भी मैच प्लान नहीं किया गया। हालांकि इस हफ्ते हुई WWE स्मैकडाउन (Smackdown this Week) में इस बात का अंदेशा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों को लेकर कुछ प्लान करेगा लेकिन इस एपिसोड के होने के बाद दर्शकों के हाथ में निराशा ही लगी।

आखिर बार पिछले हफ्ते नजर आए थे Veer Mahan -



बता देते भारतीय डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार वीर महान उर्फ रिंकू सिंह (Veer Mahan) WWE में पिछले हफ्ते हुई Raw में नजर आए थे जहां उनका सेगमेंट जैरी द किंग लॉलर के साथ हुआ था। उसके बाद से ही वह अभी तक नही दिखे हैं। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई वीर महान को लेकर क्या प्लान कर रहा है, लेकिन हैल इन ए सैल 2022 (Hell in a Cell 2022) में वीर महान को मौका ना देना जरूर चौंकाने वाला फैसला है। हालांकि इसी बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई जिंदर महल और शैंकी (Jinder Mahal and Shanky) के बीच एक राइवलरी पैदा करने की कोशिश करवाई जा रही है, जहां शैंकी को डांस करा कर पुश किया जा रहा है, तो वहीं जिंदर महल शैंकी से नाराज होते हुए दिख रहे हैं। देखने है दोनों के बीच यह नोकझोंक कहाँ तक पहुँचेगी।



इस हफ्ते हुई स्मैकडाउन में रेसलिंग के दीवाने रोमन रेंस (Roman reigns) की वापसी का इंतजार कर रहे थे लेकिन वह नहीं दिखे। हालांकि ब्लड लाइन (Blood line) के मेंबर जिम्मी और जे उसोज का अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैट रिडल और सिंसके नाकामुरा के साथ मैच हुआ। इस मैच में उसोज ने नाकामुरा को चोटिल कर दिया और रिडल को अकेले मैच लड़ना पड़ा। लेकिन अंत में रोमन का थीम सॉन्ग बजा और ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उसोज ने मैट रिडल को पिन करवाते हुए टाइटल रिटेन कर लिया। पढ़ना जारी रखे

