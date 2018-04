नैरोबी। अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में टूटने वाला है, यह सवाल एक बार फिर से भूगर्भ वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इसकी वजह हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केन्या में देखी गई एक बड़ी दरार है, जो मीलों लंबी है। दक्षिण-पश्चिमी केन्या में नजर आई इस दरार के चलते नैरोबी-नैरॉक हाईवे का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है।

भूकंप है दरार की वजह

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की गतिविधियों के चलते यह हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है। भूगर्भशास्त्रियों के मुताबिक इस विशालकाय दरार ने उस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है कि लाखों सालों से अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में टूट रहा है।

फिलहाल ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली करीब 3,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह दरार उत्तर दिशा में एडन की खाड़ी से लेकर दक्षिण में जिम्बाब्वे तक है। इससे अफ्रीका महाद्वीप की धरती दो असमान हिस्सों में बंट गई है, जो सोमाली और नूबियन प्लेट हैं।

