Ambaji: अंबाजी रेलवे स्टेशन पर बनेगा 100 कमरों वाला पांच मंजिला होटल, शक्तिपीठ थीम पर होगा विकसित

Ambaji Railway station, 100 room hotel, shaktipith theme

अहमदाबाद Published: July 21, 2022 11:40:57 pm

Ambaji Railway station to have a 100 room five storey hotel प्रसिद्ध शक्तिपीठ तीर्थ स्थल अंबाजी के रेलवे स्टेशन को गांधीनगर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन पर 100 कमरों वाला पांच मंजिला होटल बनाया जाएगा। पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत अंबाजी शक्तिपीठ की भव्यता के अनुसार शक्तिपीठ की थीम पर आधारित इस रेलवे स्टेशन को डिज़ाइन किया जाएगा। पांच मंजिला बजट होटल के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की जाएगी।

इस रेलवे स्टेशन को ग्राउंड फ़्लोर पर दिव्यांग फ्रेंडली सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। पार्किग के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी तथा स्टेशन का आर्किटेक्चर यात्रियों के लिए नयनरम्य बनाया जाएगा।



तारंगा हिल से आबू रोड रेल लाइन से गुजरात-राजस्थान को लाभ

Ambaji: अंबाजी रेलवे स्टेशन पर बनेगा 100 कमरों वाला पांच मंजिला होटल, शक्तिपीठ थीम पर होगा विकसित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट से रेलवे तथा रोडवे के ढांचे को जोड़ कर नई यात्रा शुरू की है। इसके मद्देनजर गत 13 जुलाई को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में तारंगा हिल से राजस्थान के आबू रोड तक की 116.65 किलोमीटर नई रेलवे लाइन को हरी झंडी दी। करीब 2798.16 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन बिछाने की मंज़ूरी के बाद अब राज्य सरकार तथा रेलवे विभाग ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। इस मार्ग पर रेलवे लाइन बिछाने से राजस्थान के एक तथा गुजरात के तीन जिलों के 104 गांवों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में हाल ही में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक एवं अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक तथा पर्यटन विभाग, भूमि सुधार विभाग के सचिव ने मुख्य सचिव पंकज कुमार के समक्ष प्रोजेक्ट के कार्ययोजना के रोडमैप को लेकर मुलाक़ात की। अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को गति देने संबंधी रणनीतिक विषयों पर विचार-विमर्श किया। पांच वर्ष में पूरा होगा प्रोजेक्ट



इस प्रोजेक्ट को आगामी पांच वर्षों में पूरा किया जाएगा। जहां 6 रिवर क्रॉंसिंग वाली तारंगा हिल -आबू रोड तक की 116 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन का कार्य चार चरणों में पूर्ण किया जाएगा। यह 60 गांवों से गुजरेगी। इस रेलवे लाइन के निर्माण से गुजरात के तीन जिलों के 104 गांवों को लाभ होगा। तारंगा हिल्स रेलवे स्टेशन में भी जैन आर्किटक्चर के आधार पर कायापलट का कार्य किया जाएगा।

गुजरात में 11 और राजस्थान में बनेंगे 4 स्टेशन



यह रेल लाइन गुजरात के मेहसाणा, बनासकांठा व साबरकांठा जिलों तथा राजस्थान के सिरोही जिले से गुजऱेगी। रेलवे की ओर से इसके लिए 15 स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें वर्तमान में कार्यरत वरेठा, न्यू तारंगा हिल, सतलासणा, मुमनवास, महुडी, दालपुरा, रूपपुरा, हडद, आंबा महुडा, पेटा छपरा, अंबाजी, पारली छपरी, सियावा कुई तथा आबू रोड शामिल हैं। इसमें कई हॉल्ट स्टेशन हैं। बनेंगे 33 मेजर ब्रिज इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात के तीन जिलों से कुल 409.480 हेक्टेयर भूमि उपयोग में ली जाएगी। इसमें कुल 33 बड़े ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इनमें मेहसाणा के सतलासणा में 8, बनासकाँठा के दांता में 17 और साबरकांठा के पोशीना में 8 ब्रिज बनाए जाएँगे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें