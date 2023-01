Apple: पीयूष गोयल ने कहा, एप्पल की भारत में 25 फीसदी उत्पादन की तैयारी

अहमदाबादPublished: Jan 23, 2023 10:01:53 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Apple, tatgets raising , India, production, 25%, Piyush Goyal

Apple tatgets raising India production share up to 25%, says Piyush Goyal आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना बना रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से आयोजित जी-20 के तहत बी 20 इंडिया की शुरुआती बैठक के उद्घाटन सत्र में यह जानकारी दी। कुछ विदेशी कंपनियों की सफलता की कहानी साझा करते हुए गोयल ने कहा कि एप्पल पहले से ही अपने कुल मैन्युफैक्चरिंग का 5-7 फीसदी भारत में करती है। उन्होंने कहा कि कंपनी भारत में 25 फीसदी तक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य बना रही है। उन्होंने अपने हालिया मॉडल भारत से पेश किए। इन मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हुई थी।उन्होंने कहा कि अनुकूल कारोबारी माहौल वैश्विक कंपनियों को यहां उनका आधार बनाने में मदद कर रहा है। भारत में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त है, सरकारी नीतियां और व्यापारिक मॉडल पारदर्शी हैं, जिससे भारत विदेशी निवेशकों के लिए उपयुक्त स्थान है।