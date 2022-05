Gujarat: पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, सोशल मीडिया में सक्रिय रहें

अहमदाबाद Updated: May 23, 2022 10:38:10 pm

Be active on social media, C R Paatil appeals to party workers गुजरात के भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आज के जमाने में सोशल मीडिया में सक्रिय रहना जरूरी है। भाजपा के प्राथमिक सदस्य लगातार सभी सरकारी और संगठन के कार्यों को त्वरित ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। लोग सोशल मीडिया पर प्रतिसाद देखते हैं। कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केन्द्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला, राज्य के सह प्रभारी सुधीर गुप्ता, मंत्रीगण व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार्यकर्ता ही सर्वोपरि इससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने कहा कि कुछ दिनों पहले चिंतन बैठक में केशूभाई पटेल से लेकर भूपेन्द्र पटेल के किए हुए कार्यों की चर्चा की गई जिसे जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया।

प्रदेश कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने कार्यकर्ताओं को महत्व देने की भी अपील करते हुए कहा कि कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। पेज समिति का काम 84 फीसदी पूरा हो गया है। ६० लाख से ज्यादा सदस्य परिवार के साथ भाजपा में शामिल हुए। इसे बढ़ाकर 75 लाख करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने शेष काम पूरा करने की अपील करते हुए वन डे वन डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम में पेज समिति के सदस्यों को बुलाने और उन्हें महत्व देने की भी बात कही। 30 मई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पीएम किसान निधि को संबोधित करेंगे। सभी को दी गई दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक कार्यकारिणी में भाग लेने से पूर्व सदस्यों को भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक दी गई। पढ़ना जारी रखे

