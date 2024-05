Fashion Show: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के साड़ी वॉकथॉन में लहराईं रंगबिरंगी 500 साड़ियों में NRI नारियां

New York Fashion Show Walkathon News in Hindi :फैशन की दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है कि ठभारत की खूबसूरत डिजाइनर साड़ियां अब ग्लोबल हो गई हैं। यूएसए में साउथ एशियन अमरीकन कम्युनिटी ऑफ न्यूयार्क के संस्थापक प्रवासी भारतीय NRI इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दिलीप चौहान ( Dilip Chauhan) ने सीधे न्यूयॉर्क से बताया कि टाइम्स स्क्वायर में प्रवासी भारतीय महिलाओं ने साड़ी वॉकथॉन में रंगबिरंगी साड़ियां लहराईं। इस मौके सजे कैटवॉक में NRI युवतियों व महिलाओं ने खूबसूरत संगीतमय प्रदर्शन किया।

नई दिल्ली•May 07, 2024 / 05:00 pm• M I Zahir

Newyork Fashion Show

Saree Goes Global- Saree Walkathon in New York’s Times Square : यूएसए के टाइम्स स्क्वायर ( Times Square) में प्रवासी भारतीय महिलाओं ने साड़ी वॉकथॉन ( Saree Walkathon) में रंगबिरंगी साड़ियां लहराईं। यूएसए में साउथ एशियन अमरीकन कम्युनिटी ऑफ न्यूयार्क के संस्थापक प्रवासी भारतीय NRI इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दिलीप चौहान ( Dilip Chauhan) ने सीधे न्यूयॉर्क से बताया कि इसमें महिलाओं ने खूबसूरत, रंगबिरंगी और डिजाइनदार साड़ियां पहन कर वॉकथॉन किया। साड़ी वॉकथॉन में रंगबिरंगी 500 साड़ियों में प्रवासी भारतीय NRI युवतियों व महिलाओं ने खूबसूरत संगीतमय प्रदर्शन किया।

खूबसूरत और कलात्मक साड़ियां उन्होंने न्यूयॉर्क से बताया कि रॉयल एस्कॉट लेडीज़ डे ( Royal Ascot Ladies Day) और लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में ऐतिहासिक साड़ी वॉकथॉन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कार्यक्रमों की थीम पर खूबसूरत और कलात्मक साड़ी गोज़ ग्लोबल कार्यक्रम खूब सजा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की जीवंत धड़कन साड़ी वॉकथॉन की लय में थिरकी, प्रतिभागियों और दर्शकों ने समान रूप से जोश, उमंग और उत्साह दिखाया। साड़ी भी अब वैश्विक हो गई चौहान ने न्यूयॉर्क से बताया कि अमरीका में सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रवासी भारतीयों की ओर से भी रंगारंग आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें प्रवासी भारतीय महिलाएं भी शिरकत कर रही हैं। इसमें भारतीय नारी की पहचान परंपरागत सांस्कृतिक लिबास साड़ी भी अब वैश्विक हो गई है। Saree Walkathon in New York संगीत, नृत्य और एक जीवंत साड़ी वॉकथॉन उन्होंने न्यूयॉर्क से बताया कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में तब सांस्कृतिक विविधता केंद्र में आ गई, जब साड़ी में ब्रिटिश महिलाओं ने प्रतिष्ठित साड़ी गोज़ ग्लोबल कार्यक्रम की मेजबानी के लिए उमा के साथ साझेदारी की। टाइम्स स्क्वायर के फादर डफी स्क्वायर में आयोजित इस उत्सव में संगीत, नृत्य और एक जीवंत साड़ी वॉकथॉन के माध्यम से साड़ी की शाश्वत सुंदरता का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास बिनया श्रीकांत प्रधान के सहयोग से आयोजित किया गया । उन्होंने न्यूयॉर्क से बताया कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में तब सांस्कृतिक विविधता केंद्र में आ गई, जब साड़ी में ब्रिटिश महिलाओं ने प्रतिष्ठित साड़ी गोज़ ग्लोबल कार्यक्रम की मेजबानी के लिए उमा के साथ साझेदारी की। टाइम्स स्क्वायर के फादर डफी स्क्वायर में आयोजित इस उत्सव में संगीत, नृत्य और एक जीवंत साड़ी वॉकथॉन के माध्यम से साड़ी की शाश्वत सुंदरता का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास बिनया श्रीकांत प्रधान के सहयोग से आयोजित किया गया । 500 से अधिक प्रतिभागी एक साथ शामिल चौहान ने न्यूयॉर्क से बताया कि कम से कम नौ अलग-अलग साड़ियां पहनने वाले देशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों को एक साथ लाया गया। यह प्रदर्शन न केवल सांस्कृतिक विविधता का उत्सव था, बल्कि पारंपरिक शिल्प कौशल संरक्षित करते हुए ग्रामीण भारत में खूबसूरत और बारीक कारीगरों का समर्थन करने का एक मंच भी था। साड़ी के महत्व पर प्रकाश डाला उन्होंने न्यूयॉर्क से बताया कि ब्रिटिश वूमन इन साड़ीज़ की चेयरपर्सन डॉ. दीप्ति जैन और उमा ग्लोबल की अध्यक्ष डॉ. रीता काकाती-शाह ने भी दुनिया भर में महिलाओं की एकता और सशक्तीकरण के प्रतीक के रूप में साड़ी के महत्व पर प्रकाश डाला। साड़ियों के प्रति जुनून पेशे से चिकित्सक डॉ. जैन ने साड़ियों के प्रति अपने जुनून और विश्व स्तर पर इस परिधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने की प्रतिबद्धता साझा की। चिकित्सक से उद्यमी और परोपकारी बने डॉ. काकाती-शाह ने न्यूयॉर्क शहर और उसके बाहर भी वंचित लड़कियों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उमा के समर्पण पर जोर दिया। सेंट जॉर्ज सोसाइटी ऑफ़ न्यूयॉर्क का प्रतिनिधित्व कार्यक्रम में के गणमान्य व्यक्तियों में न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में कौंसल (राजनीतिक, प्रेस, सूचना और संस्कृति) सुश्री श्रुति पांडे शामिल थीं, जिन्होंने बताया कि साड़ी अपनी बहुमुखी प्रतिभा और सुंदरता के साथ न केवल भारत , बल्कि सभी सीमाओं से परे है। लेकिन दुनिया भर में. डॉ. जेसिका सिम्स ने ब्रिटिश चैरिटी, सेंट जॉर्ज सोसाइटी ऑफ़ न्यूयॉर्क का प्रतिनिधित्व किया, जिसकी स्थापना 1770 में अमरीकी क्रांति से पहले की गई थी, उन्होंने सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए साड़ी के महत्व पर टिप्पणी की, जो सेंट जॉर्ज सोसाइटी के काम से जुड़ी हैं। यह संगठन न्यूयॉर्क शहर में राष्ट्रमंडल पृष्ठभूमि के छात्रों, परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों का समर्थन करता है। New York Fashion Show ऐसे सजा खूबसूरत आयोजन यह आयोजन न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत, न्यूयॉर्क शहर के मेयर कार्यालय, टाइम्स स्क्वायर एलायंस, एनवाईसी पार्क विभाग और कई स्थानीय सांस्कृतिक और सामुदायिक समूहों के सहयोग से सजा। कार्यक्रम में एक रोमांचक बात यह रही कि मेयर कार्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स की ओर से डॉ. रीता काकती-शाह और डॉ. दीप्ति जैन को उनके काम के लिए एक उद्घोषणा के साथ सम्मानित किया। यह आयोजन न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत, न्यूयॉर्क शहर के मेयर कार्यालय, टाइम्स स्क्वायर एलायंस, एनवाईसी पार्क विभाग और कई स्थानीय सांस्कृतिक और सामुदायिक समूहों के सहयोग से सजा। कार्यक्रम में एक रोमांचक बात यह रही कि मेयर कार्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के डिप्टी कमिश्नर दिलीप चौहान ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स की ओर से डॉ. रीता काकती-शाह और डॉ. दीप्ति जैन को उनके काम के लिए एक उद्घोषणा के साथ सम्मानित किया। संगठनों के बारे में ब्रिटिश वूमेन इन साड़ीज़ हाई-प्रोफाइल कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में हथकरघा कारीगरों का समर्थन करते हुए साड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। उमा शैक्षिक और सांस्कृतिक संसाधनों के माध्यम से वंचित लड़कियों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने वाला एक अग्रणी संगठन है, जिसकी वैश्विक उपस्थिति न्यूयॉर्क शहर में है। आयोजकों के बारे में डॉ. दीप्ति जैन, एक भावुक साड़ी प्रेमी, ब्रिटिश वूमेन इन साड़ीज़ की चेयरपर्सन हैं और यूके में चिकित्सक के रूप में काम करती हैं। उमा ग्लोबल की अध्यक्ष डॉ. रीता काकाती-शाह एक उद्यमी और परोपकारी हैं, जो विश्व स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित हैं। विरासत और सांस्कृतिक आदान-प्रदान न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत की ओर से आयोजित वार्ता में मेयर कार्यालय के अंतरराष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान ने डॉ. रीता काकती-शाह और डॉ. दीप्ति जैन के प्रति उनके समर्पण और नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया। ये भी पढ़ें : America : अमरीका दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली देश क्यों है? पढ़ना जारी रखे

Home / world / Fashion Show: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के साड़ी वॉकथॉन में लहराईं रंगबिरंगी 500 साड़ियों में NRI नारियां